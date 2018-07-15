Nurgül Yeşilçay yeni dizisinden ne kadar kazanacak?

Gülperi adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.

Gülperi adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı. Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen 1 yıl aradan sonra yine birlikte ekrana dönüyor. Show TV'de başlayacak ‘'Gülperi'de başrolü paylaşacaklar.



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Senaryosunu Eylem Canpolat ile Sema Ergenekon'un yazdığı dizi, Fatma Girik'in 1982’de oynadığı 'Gülsüm Ana' filminden esinlendi. 'Gülperi'ye hayat verecek Nurgül Yeşilçay bölüm başına 150 bin lira, gençlik aşkı 'Avukat Kadir'i canlandıracak olan Timuçin Esen ise 50 bin lira alacak. (Posta) Twitter

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Gülperi adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı. Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen 1 yıl aradan sonra yine birlikte ekrana dönüyor. Show TV'de başlayacak ‘'Gülperi'de başrolü paylaşacaklar.

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