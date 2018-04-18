Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

Nurgül Yeşilçay son dönemde aldığı fazla kilolardan kurtulmak ve yaza formda girmek için hocası Barbaros Özeller ile yoğun dövüş antrenmanları yapmaya başladı.

Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

Nurgül Yeşilçay son zamanlarda aldığıı aşırı kilolarla dikkat çekmişti. Aldığı kilolardan rahatsız olan Yeşilçay, forma girmek için dövüş hocası Barbaros Özeller ile antrenmanlara başladı. Ringlere geri dönen Yeşilçay, daha önce uzak doğu dövüş sanatlarına merak sarmış, kick boks öğrenmeye başlamıştı. Spora ara verdikten sonra hızlıca kilo alan ve formu bozulan Yeşilçay tekrar ringlere döndü. Yeşilçay, hocası Barbaros Özeller ile haftada 3 gün antrenman yapıyor.

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Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

Öte yandan Nurgül Yeşilçay botoks yaptırdıkdan sonraki halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 42 yaşındaki güzel oyuncunun botokslu hali hayranları tarafından çok eleştirilmiştir. Yeşilçay eleştiriler üzerine Instagram hesabından, "Ya evet hazır boşken bunuda deniyim dedim. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim." açıklamasında bulunmuştu

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Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

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Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

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