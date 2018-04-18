Nurgül Yeşilçay forma girmek için Kick Boks'a başladı!

Nurgül Yeşilçay son zamanlarda aldığıı aşırı kilolarla dikkat çekmişti. Aldığı kilolardan rahatsız olan Yeşilçay, forma girmek için dövüş hocası Barbaros Özeller ile antrenmanlara başladı. Ringlere geri dönen Yeşilçay, daha önce uzak doğu dövüş sanatlarına merak sarmış, kick boks öğrenmeye başlamıştı. Spora ara verdikten sonra hızlıca kilo alan ve formu bozulan Yeşilçay tekrar ringlere döndü. Yeşilçay, hocası Barbaros Özeller ile haftada 3 gün antrenman yapıyor.

