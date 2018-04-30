Nur Yerlitaş'tan skandal sözler! Ortalık fena karışacak

Şarkıcı Seren Serengil ile 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek dün akşam nişanlandı. Şile Casa Lavanda Bouique Hotel'de yapılan nişana ünlü isimler akın etti. Kimisi modacı Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy gibi kapıdan uğradı kimileri ise içeride dilediğince eğlendi coştu.

Ancak bu coşku şarkıcı Lerzan Mutlu'nun Instagram hesabından Murat Karabova, Deniz Seki ve Gülşah Saraçoğlu'nun birlikte eğlendiğini gösteren videoyu paylaşınca son buldu.

Nur Yerlitaş, nişanın kapısında ise galerici Murat Karabova'ya küs olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu ve Deniz Seki hakkında ağzına geleni söyledi.

''SENİN O TERZİ KARIYLA AYNI MASADA NE İŞİN VAR?'' Nur Yerlitaş, Murat Karabova'nın Gülşah Saraçoğlu ve Deniz Seki ile eğlendiğini gördüğü paylaşımın ardından nişanın yapıldığı mekâna geldikten hemen sonra Murat Karabova'ya ''Senin o terzi karıyla aynı masada ne işin var?.. Deniz kim, senin hayatına ne zaman girdi?'' cümlelerini sarf etti.