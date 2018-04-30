Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

Türkiye'nin en ünlü modacılarından biri olan Nur Yerlitaş, zayıflamaya başlamıştı kısa bir süre önce. Nur Yerlitaş öyle bir zayıfladı ki son fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye'nin en ünlü modacılarından biri olan Nur Yerlitaş, zayıflamaya başlamıştı kısa bir süre önce. Nur Yerlitaş öyle bir zayıfladı ki son fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Nur Yerlitaş'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor. İşte Nur Yerlitaş'ın son hali. Twitter

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Nur Yerlitaş bir süre önce zayıflamayı kafasına koymuş ve sürece başlamıştı. Nur Yerlitaş, kısa bir süre önce kilo vermeye başlamış ve o zaman olay yaratmıştı. Ta ki son paylaştığı fotoğrafa kadar. Twitter

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BU FOTOĞRAF OLAY YARATTI; Nur Yerlitaş'ın paylaştığı bu son fotoğraftaki değişiklik herkesin ağzını açık bıraktı. Zaten zayıflamasıyla olay yaratan Nur Yerlitaş'ın son hali gerçekten inanılmaz. Twitter

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