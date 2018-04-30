Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

Türkiye'nin en ünlü modacılarından biri olan Nur Yerlitaş, zayıflamaya başlamıştı kısa bir süre önce. Nur Yerlitaş öyle bir zayıfladı ki son fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

Türkiye'nin en ünlü modacılarından biri olan Nur Yerlitaş, zayıflamaya başlamıştı kısa bir süre önce. Nur Yerlitaş öyle bir zayıfladı ki son fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Nur Yerlitaş'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor. İşte Nur Yerlitaş'ın son hali.

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Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

Nur Yerlitaş bir süre önce zayıflamayı kafasına koymuş ve sürece başlamıştı. Nur Yerlitaş, kısa bir süre önce kilo vermeye başlamış ve o zaman olay yaratmıştı. Ta ki son paylaştığı fotoğrafa kadar.

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Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

BU FOTOĞRAF OLAY YARATTI; Nur Yerlitaş'ın paylaştığı bu son fotoğraftaki değişiklik herkesin ağzını açık bıraktı. Zaten zayıflamasıyla olay yaratan Nur Yerlitaş'ın son hali gerçekten inanılmaz.

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Nur Yerlitaş'ı görenler şoke oldu zayıfladı zayıflamasına ama...

Tüp mide ameliyatı olduğu iddia edilmişti Nur Yerlitaş'ın. Gizlice tüp mide ameliyatı olduğu ve kilo vermeye başladığı söyleniyordu.

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