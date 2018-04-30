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Nur Yerlitaş nişan töreninde olay çıkardı: O terzi karıyı masana oturtma!

Nur Yerlitaş nişan töreninde olay çıkardı: O terzi karıyı masana oturtma!

Önceki akşam bir nişan törenine katılan ünlü modacı Nur Yerlitaş törende olay çıkardı. Yerlitaş'ın hedefinde meslektaşı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deniz Seki vardı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 14:34 - Güncelleme: 30-04-2018 14:34

Nur Yerlitaş, önceki akşam düzenlenen sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek’in nişan törenine katıldı.

O TERZİ KARIYI MASANA OTURTMA: Uçankuş'un haberine göre; 62 yaşındaki modacı, nişan töreni çıkışı Seda Sayan’ın eski Deniz Seki’nin yeni sevgilisi olan Murat Karabova'ya tepki gösterdi. Yerlitaş, meslektaşı Gülşah Saraçoğlu için Karabova’ya “Seninle hiç konuşmayacağım. Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!” ifadelerini kullandı.

Nur Yerlitaş'ın, Saraçoğlu'nun ardından hedefinde ise şarkıcı Deniz Seki vardı. Modacı, Deniz Seki için "Banane Deniz kim ya? Senin hayatına Deniz mi girdi?” sözleriyle veryansın etti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tg 30 Nisan 2018 14:48 siz de, bazı aşırı zengin kişilerin terziliğini yapıp bir liralık malı bin liraya kakalayan, cebinden başka ülkeye zerre faydası olmayan bu hanımefendiyi! gündeme taşımayın artık.

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KİMDİR ?
Nur Yerlitaş
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş , 11 Ağustos 1955'te (62 yaşında) İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap olan Nur Yerlitaş, baba tarafından ise Karadenizli. Nur Yerlitaş'ın eşi ve çocukları yok. Hiç evlenmeyen Nur Yerlitaş moda alanında ala

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