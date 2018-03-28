Numara arama programını indirenlere kötü haber! Meğer....

Siber güvenlik uzmanları kişilerin, diğer kişiler tarafından cep telefonlarına hangi isimlerle kayıt edildiğini gösteren uygulama GetContact ve benzerleriyle ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlar izin vererek uygulamanın kullanıma sunduğunuz bilgilerle beraber fotoğraflarınızın sosyal medya hesaplarınızın dahi tehlikede olabileceğini belirtti.
Siber güvenlik uzmanları GetContact ve benzeri uygulamalar ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlar son günlerin başkalarının telefon rehberinde hangi isimle ve nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcıların indirdiği uygulama GetContact ve benzerleriyle ilgili güvenlik uyarısı yaptı.
Güvenlik uzmanı şu uyarılarda bulundu: "O programı yüklemiş olan insanlar arasında rehberler transfer ediliyor. O uygulamayı üreten firmalar sizin tüm bilgilerinizi kendilerine transfer etmiş oluyorlar. Peki uygulamayı üreten firmanın suçu yok mu? Elbette var ama siz uygulamayı yüklerken bunu yapacaklarını söylemiş oluyorlar. 'İzin ver' ve 'İzin verme' seçeneği çıkıyor. Siz izin verdiğiniz anda gönül rahatlığıyla bunu uygulamış oluyorsunuz ve karşı tarafı yükümlülükten kurtarıyorsunuz."
Verilen izinle sadece rehberin paylaşılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten uzman, "Fotoğraflarınız alınabilir, sosyal medya paylaşımlarından özel bilgilere hatta bankamatik şifrelerine kadar ulaşabilirler. Aklınıza gelebilecek yada gelemeyecek her türlü bilginiz bu platformda paylaşılabilir" uyarısında da bulundu.
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