Numara arama programını indirenlere kötü haber! Meğer....

Güvenlik uzmanı şu uyarılarda bulundu: "O programı yüklemiş olan insanlar arasında rehberler transfer ediliyor. O uygulamayı üreten firmalar sizin tüm bilgilerinizi kendilerine transfer etmiş oluyorlar. Peki uygulamayı üreten firmanın suçu yok mu? Elbette var ama siz uygulamayı yüklerken bunu yapacaklarını söylemiş oluyorlar. 'İzin ver' ve 'İzin verme' seçeneği çıkıyor. Siz izin verdiğiniz anda gönül rahatlığıyla bunu uygulamış oluyorsunuz ve karşı tarafı yükümlülükten kurtarıyorsunuz."