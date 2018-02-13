Numan Kurtulmuş'a Sofya'da duygulandıran sürpriz

Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ve Kültür Bakanı Boil Banov ile görüşen Baka Numan Kurtulmuş daha sonra önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan ve restorasyonu tamamlanan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş, burada duygulandıran bir sürprizle karşılaştı.

Akşam namazını burada kılan Numan Kurtulmuş, "Türkiye nasıl ki Bulgar Kilisesi’nin restorasyonuna katkı verdiyse aynı iyi niyeti Bulgar makamlarının gösterdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

İncelemelerini tamamlayan Bakan Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti avluda ise bir sürpriz karşıladı. 7 yaşındaki Saliha Oğuz, kardeşi ve ailesiyle birlikte Bakan Kurtulmuş'un yanına geldi. Küçük Saliha, Kurtulmuş'un elinden tutarak Bayrak Şiiri'ni okudu.

Küçük kızın okuduğu şiir duygusal anların yaşanmasına neden oldu.