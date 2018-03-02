Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı. Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş...
Nostradamus'un doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.
Nostradamus, kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.
O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahinin yazdıklarını yorumlayabilmek zor.
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