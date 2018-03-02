Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Dünyanın en ünlü kahini olan Nostradamus'un 2018 kehanetleri tüyler ürpertiyor. Üçüncü dünya savaşından, doğa olaylarına kadar Nostradamus'un 2018 kehanetleri bizleri korkunç bir geleceğin beklediğini gösteriyor...

Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı. Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş...

115
Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Nostradamus'un doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.

215
Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Nostradamus, kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.

315
Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahinin yazdıklarını yorumlayabilmek zor.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro