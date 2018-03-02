Nostradamus'un 2018 kehaneti vahim kıyamet gibi

Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı. Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş...

