Nöbet 2. tanıtım fragmanı

Nöbet 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Nöbet'in ilk bölümünde neler olacak? Nöbet yakında Show TV'de...

Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni toplamıştı.

Nöbet’in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi.

“Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma” mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ın askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.