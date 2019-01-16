Nöbet 1. Tanıtım

Nöbet 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Nöbet'in ilk bölümünde neler olacak? Nöbet yakında Show TV'de...

Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.

Jandarma Binbaşı Barış Kalender’in içtima sırasında askerlere, “Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır nöbete devam edeceğiz” sözleri dikkat çekiyor.

İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran tanıtım dizinin heyecan ve aksiyon dolu hikayesinden ipuçları veriyor.