Nil Anka, Dan Bilzerian’ın yanına Miami'ye gidiyor

Güzel şarkıcı Nil Anka, kendisini ABD’ye çağıran Instagram fenomeni Dan Bilzerian ile ilgili konuşurken ''Arkadaş olarak iletişimdeyiz. Onun organize edeceği kulüpte sahne alacağım'' dedi.

Nil Anka, Dan Bilzerian’ın yanına Miami'ye gidiyor

Güzel şarkıcı Nil Anka, Akşam gazetesine verdiği röportajda albüm çalışmalarından özel hayatına dair birçok konuda açıklamalar yaptı. ''Müzik benim için bir tutku ve kesinlikle mücadelesini vereceğim bir hedefti.'' diyen Nil Anka, ''Üniversitede aldığım eğitim müzik hayatımda kültürel olarak oldukça yarar sağladı. Hiçbir şey bilmeyerek başladığım müzik kariyerimde, mesleki hatalar yaparak ve ama kendimi sürekli geliştirerek iyi bir noktaya ulaştım. Emeklerimin karşılığını almaya başladım.'' ifadelerini kullandı.

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Nil Anka, Dan Bilzerian’ın yanına Miami'ye gidiyor

Şarkı seçerken gerçek yaşadıklarına odaklandığının altını çizen Nil Anka, ''Şarkı yaşananları hatırlatıyorsa gerçektir. Birçok insanın bitirmeye kararlı olup ama bitirilemedikleri aşk hikayelerinden bahsediyorum.'' dedi. ''Dan Bilzerian’ın sizi ABD’ye davet ettiği söylendi. Size böyle bir davet geldi mi?'' sorusuna yanıt veren Nil Anka, ''Evet geldi. Git ve gitme diyenler o kadar çoktu ki ne yapacağım konusunda kararsız kalmıştım. Hayata bakış tarzlarımız onunla çok farklı. Fakat arkadaş olarak iletişimdeyiz. Miami de büyük bir kulüpte sahne alacağım ve bunu Dan Bilzerian organize edecek.'' şeklinde konuştu.

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Nil Anka, Dan Bilzerian’ın yanına Miami'ye gidiyor

Nil Anka, ''5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?'' ise ''Magazine malzeme olmayı hiç istemedim ve bu şekilde davranışlarda bulunmadım. Şarkılar ve klip çekmeye devam etmek istiyorum. Hayatımda çok mutluyum.'' şeklinde cevap verdi.

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Nil Anka, Dan Bilzerian’ın yanına Miami'ye gidiyor

DAN BİLZERİAN KİMDİR? : Amerikalı profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, inanılmaz servetini sadece hayattan zevk almak için kullanıyor. Öyle ki lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce 3 kez kalp krizi geçirdi! Onu biz Instagram'ın 'kralı' olarak tanıyoruz ama Dan; kimilerine göre dolandırıcının teki! Üstelik silah kaçakçısı olan Paul Bilzerian’ın oğlu!

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