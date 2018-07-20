Nihat Kahveci ile Fulya Sever muradına erdi! İşte nikah görüntüleri

Eski futbolcu Nihat Kahveci (38) ile Roma’da Fulya Sever (32), Roma Tivoli'de 1400 yılında yapılan Antik bir binada, sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikah şahitliklerini yakın arkadaşları üstlendi. Yarın akşam İstanbul'a dönecek olan ikili, işlerini nedeniyle bir hafta istanbul'da kaldıktan sonra balayına çıkacak.

FULYA SEVER KİMDİR?: Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya Sever, Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.