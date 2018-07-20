Nihat Kahveci evlendi yeni eşi Fulya Sever kimdir? İlk karısı ile çocukları...

İlk karısından boşanan Nihat Kahveci spiker aşkı Fulya Sever ile evlendi. Nihat Kahveci'nin ilk eşi Pınar Kaşgören'den 2 çocuğu var. Nihat Kahveci düğünü Roma'da yaptı. Instagramdan da bunu duyurdu.

Nihat Kahveci evlendi yeni eşi Fulya Sever kimdir? İlk karısı ile çocukları...

Türk futbolunun önemli isimlerinden Nihat Kahveci 2 çocuğunun annesi olan Pınar Kaşgören ile olan 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Nihat Kahveci 4 yıl süren bekarlık günlerinin ardından yeniden evlendi. Roma'da nikah masasına oturduğu yeni eşi Fulya Sever spikerlik yapıyor.

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Nihat Kahveci evlendi yeni eşi Fulya Sever kimdir? İlk karısı ile çocukları...

Nihat Kahveci spiker aşkı ile instagram hesabından düğün fotoğrafı ile videosunu paylaştı. Çift bir süredir aşk yaşıyordu ve bir çok kez medyanın gündemine gelmişti. İşte Nihat Kahveci'nin yeni eşi ile olan nikahı:

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Nihat Kahveci evlendi yeni eşi Fulya Sever kimdir? İlk karısı ile çocukları...

FULYA SEVER KİMDİR : Nihat Kahveci'nin yeni karısı Fulya Sever tescilli bir güzel. Miss Globe Turkey 2010 birincisi olan Fulya Sever 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya Sever, Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.

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Nihat Kahveci evlendi yeni eşi Fulya Sever kimdir? İlk karısı ile çocukları...

BEŞİKTAŞ TV'DE NİHAT KAHVECİ İLE AŞK : TNT’de , TRT Spor’da ve Beşiktaş TV'de spikerlik yapan Fulya Sever, aşkını da son iş yerinde buldu. Nihat Kahveci'nin yeni eşi Fulya Sever tescilli bir güzel olmasa da eski eşi Pınar Kaşgören'in de ondan geri kalır yanı yok.

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