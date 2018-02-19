Nihat Hatipoğlu'ndan kürtaj yaptırdığını söyleyen kadına ders niteliğinde sözler

ATV ekranlarında izleyiciden gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, çocuk aldırdığını söyleyen izleyiciye ders niteliğinde sözler sarf etti.

"ÇOCUĞUMU ALDIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Programa bağlanan kadın izleyici, "Eşim tarafından darp edildim. Hamile olduğumu bilmiyordum. Hastaneye kaldırıldım. İlaç kullandım ve bu ilaçlar yüzünden karnımdaki çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bunun günahı nedir?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ÇOCUK ALDIRMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Çocuk aldırmayı kesinlikle doğru bulmadığını belirten Nihat Hatipoğlu, "Çocuk şu kadarlıkken alınır, bu kadarlıkken alınır gibi söylemler var. Anne hayatı tehlikeye girmediği müddetçe çocuk aldırılmasını doğru bulmuyoruz. Neticede siz istemeden çocuğu aldırmışsınız. Sizin burada günahınız yok. Mazlum konumundasınız. Size bunu yapan başka konumda kişiler var. Allah onları ıslah eylesin. Bol bol sadaka verin. Allah'a sığının. Bundan dolayı eşinizi mahkemeye verip boşanma hakkınız da var. İslam size bu hakkı veriyor" şeklinde konuştu.

"BEBEĞİMİ KUNDAKTA GÖRÜYORUM"

Ünlü ilahiyatçının bu sözlerinden sonra her sabah aldırdığı çocuğunu rüyasında gördüğünü vurgulayan kadın izleyici, şu ifadeleri kullandı: " Sabah namazından 5 dakika önce kürtajla aldırdığım bebeğimi kundakta görüyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Sürekli ağlıyor. Onunla konuşmak istediğimde bana 'anne, babam bizi istemedi, sana da zulmediyor' diyor."