Nihat Doğan Seda Akgül 'kaşar' geriliminde Selin Ciğerci misillemesi

Nihat Doğan Seda Akgül kavgasu giderek büyürken tartışmaya bir de Selin Ciğerci katıldı. Magazin programında yorumculuk yapan Seda Akgül, Nihat Doğan hakkında 'Kocam olsa yastıkla boğarım' demiş ve Nihat Doğan'ın büyük tepkisini çekmişti. Bu sözler üzerine Nihat Doğan da katıldığı canlı yayın programında talihsiz sözler etmiş ve fitili iyice ateşlenmişti. Seda Akgül'ü ima ederek ' Ben de kaşarla evlenmen' diyen Doğan başta instagram hesabı olmak üzere sosyal medyada neredeyse linç edilmişti.

Tam sular duruldu derken bu kez de Selin Ciğerci olayı patladı. Nasıl mı? Yorumculuk yaptığı programda Selin Ciğerci'nin ameliyatla kadın olmasını ve yakın zamanda evlenecek olmasını alaycı bir şekilde sunan Seda Akgül 'Ben ameliyatta olmadım kadınım o evlenir ben evlenemezsem burayı terkederim 'diyerek ateşi alevlendirmişti.

SELİN CİĞERCİ VİDEOSUYLA SEDA AKGÜL'Ü VURDU: İkili arasındaki kavgada son hamle Nihat Doğan'dan geldi. Türkücü, Seda Akgül'ün ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile alay eden videosunu Instagram hesabından "Kadına şiddetten şikayet eden kadın! Başka bir kadına şiddet uygulayarak aslında en büyük kadın düşmanı olduğunu ortaya koymuştur..." notuyla paylaştı.

Yakın zamanda evlenecek olan Selin Ciğerci ise Seda Akgül'e çok kızmış ve duygularını instagram hesabından takipçileri ile paylaşmştı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR: Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı almıştı ama kısa sürede çift barıştı.