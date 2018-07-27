Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz ilk kez elele görüntülendi!

Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz, Kuruçeşme Marina Balık’tan çıkarken görüntülendi.

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Mekandan el ele çıkan çift, soruları yanıtlamadan uzaklaştı. Birsen Bekgöz’ün eski eşinden bir kızı var.