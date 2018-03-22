Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Paris Saint Germain (PSG) takımının Brezilyalı futbolcusu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde kırık ayağıyla dans etti. Önceki gece Sao Paulo’da bir gece kulübü girişinde koltuk değnekleriyle görüntülenen Neymar, model kız arkadaşı Bruna Marquezine basına poz verdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun kırık olan sağ ayağına rağmen rahat hareket edebiliyor olması dikkat çekti.



