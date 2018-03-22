Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Takımı Paris Saint Germain’in Marsilya’ya karşı oynadığı maçta ayağı kırılan Brezilyalı futbolcu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde tek ayakla dans etti.

Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Paris Saint Germain (PSG) takımının Brezilyalı futbolcusu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde kırık ayağıyla dans etti. Önceki gece Sao Paulo’da bir gece kulübü girişinde koltuk değnekleriyle görüntülenen Neymar, model kız arkadaşı Bruna Marquezine basına poz verdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun kırık olan sağ ayağına rağmen rahat hareket edebiliyor olması dikkat çekti.

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Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Neymar'ın tek bacağıyla merdivenlerden hızla çıkabildiği görüldü. Neymar’ın, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu da ayağındaki kırığın eğlenmesine engel olmadığın kanıtladı. Sağlıklı olan sol bacağı üstünde dans eden ünlü futbolcu, videosuna “Yapabilirsen” notunu düştü. Neyarm'ın dans videosu binlerce beğeni aldı.

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Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Geçen ay PSG'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.

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Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Sakatlık msebebiyle sezonu kapattığı belirtilen Neymar’ın Paris Saint Germain’de kalmak için maaşına zam istediği öne sürülmüştü.

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