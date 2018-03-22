Neymar'dan kırık ayakla dans şov!

Paris Saint Germain (PSG) takımının Brezilyalı futbolcusu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde kırık ayağıyla dans etti. Önceki gece Sao Paulo’da bir gece kulübü girişinde koltuk değnekleriyle görüntülenen Neymar, model kız arkadaşı Bruna Marquezine basına poz verdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun kırık olan sağ ayağına rağmen rahat hareket edebiliyor olması dikkat çekti.
Neymar'ın tek bacağıyla merdivenlerden hızla çıkabildiği görüldü. Neymar’ın, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu da ayağındaki kırığın eğlenmesine engel olmadığın kanıtladı. Sağlıklı olan sol bacağı üstünde dans eden ünlü futbolcu, videosuna “Yapabilirsen” notunu düştü. Neyarm'ın dans videosu binlerce beğeni aldı.
Geçen ay PSG'nin ligde Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilmişti.
Sakatlık msebebiyle sezonu kapattığı belirtilen Neymar’ın Paris Saint Germain’de kalmak için maaşına zam istediği öne sürülmüştü.
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