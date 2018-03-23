Neye uğradığını şaşırdı! Maymun tacizi meşhur etti

Brittany Bowman isimli ABD'li kadın, arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Chiang Mai şehrini ziyaret ederken "arsız" bir maymunun kurbanı oldu. ABD'nin Los Angeles şehrinden Tayland'a tatile gelen Brittany Bowman, başına geleceklerden habersiz gittiği hayvanat bahçesinde tacize maruz kaldı. Brittany Bowman'ın üzerine bölgede bol bulunan makaklardan birinin atlamasıyla ilginç anlar yaşandı.

Makak genç kadına tacizde bulundu. Genç kadının bluzunu açan maymun karşısında çığlık atan Brittany Bowman maymundan kolay kolay kurtulamadı. Çığlıkların kahkahaya dönüştüğü olay anı genç kadının arkadaşları tarafından görüntülendi. Brittany Bowman'ın maymun tarafından tacize uğraması genç kadını bir anda meşhur etti adeta.