Neslihan Atagül Kadir Doğulu birbirini yedi hemde doğum gününde!

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya nazar mı değdi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'unun, Kadir Doğulu'nun doğum gün partisinde çok şiddetli kavga ettiği öne sürüldü.

Neslihan Atagül Kadir Doğulu birbirini yedi hemde doğum gününde!

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya nazar mı değdi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'unun, Kadir Doğulu'nun doğum gün partisinde çok şiddetli kavga ettiği öne sürüldü.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu birbirini yedi hemde doğum gününde!

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’nun 36. yaş günü için Kadıköy Füreyya Meyhanesi’nde sürpriz parti organize etti. Geceye katılan isimler arasında Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel, Erkan Kolçak Köstendil ile nişanlısı Cansu Tosun, Seda Güven, Kaan Urgancıoğlu da vardı

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu birbirini yedi hemde doğum gününde!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu meyhaneden ayrı çıktı. İddiaya göre; çift gecede kavga etti. Neslihan Atagül partiden ayrılırken dalgındı. Neslihan Atagül'ün dalgınlığı gözlerden kaçmadı ve gazeteciler hemen davrandı.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu birbirini yedi hemde doğum gününde!

Neslihan Atagül taksiye binerken “İçeride eşiniz Kadir Doğulu ile tartıştığınız söylendi, doğru mu?” sorusuna “Yok öyle bir şey. Arabada yer olmadığı için eşim gelemedi. Ben misafirlerimi götürüyorum” cevabını verdi.

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