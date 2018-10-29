Neşe Karaböcek'ten Erdoğan'a büyük övgü: Kimse sarsmaya kalkmasın

Sanatçı Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için çok şey yaptığı görüşünü dile getirerek "Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın" ifadesini kullandı

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Karaböcek, "Türkiye'deki gelişimi nasıl buluyorsunuz?" sorusunu "Sayın Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı. Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın" diye yanıtladı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Karaböcek, "Türkiye'deki gelişimi nasıl buluyorsunuz?" sorusunu "Sayın Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı. Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın" diye yanıtladı.

"Ulaşım, iletişim hiçbir ülkeden geri değil. Fakat beni asıl memnun eden, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olması. Örneğin; bugün devlet hastaneleri, pahalı özel hastaneler kadar modern donanımlı" diyen Karaböcek, şöyle devam etti: "Sağlık sisteminde bazı yönlerimizle Amerika'dan daha ilerideyiz. Cumhuriyetten beri Türkiye hiç gerilemedi, artan bir hızla ilerliyor. Türkiye dünyada artık hem daha tanınır, hem de daha güçlü bir ülke konumuna geldi.