Nejat İşler saldırıya uğradı dişi kırıldı bayılıp kaldı daha sonra...

Kanseri atlattıktan sonra, Bodrum'a yerleşen ve burada daha sakin bir hayat süren Nejat İşler'in bir kavgaya karıştığı ve bu kavganın sonunda 46 yaşındaki oyuncunun dişinin kırıldı ve bayılıp kaldığı ortaya çıktı. Nejat İşler'in karıştığı olay hakkında 2 farklı iddia ortaya atıldı.

Kanseri atlattıktan sonra, Bodrum'a yerleşen ve burada daha sakin bir hayat süren Nejat İşler'in bir kavgaya karıştığı ve bu kavganın 46 yaşındaki oyuncunun dişinin kırıldı ve bayılıp kaldı. Nejat İşler'in karıştığı olay hakkında 2 farklı iddia ortaya atıldı. Twitter

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Oyuncu Nejat İşler'in Bodrum Gümüşlük'te ortağı olduğu mekanda kavga çıktı. İddialardan biri Nejat İşler ortağı olduğu mekanda yüksek sesle tartışan çifti uyarınca olanlar oldu. İkilinin yanına giderek, “İnsanlar rahatsız oluyor. Sesinizi yükseltmezseniz sevinirim” ricasında bulunan İşler, sert bir tepkiyle karşılaştı.



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Aktör, müşterisinden “Sen ne karışıyorsun? Seni ilgilendirmez” yanıtını alınca, sinirlendi. Oyuncu, gerilimin iyice artması üzerine, “O zaman mekandan gidin” dedi. Sinirlerine hakim olamayan erkek müşteri, ayağa kalkarak, İşler’i darp etti.





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