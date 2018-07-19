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Nejat İşler kaç yaşında aslen nereli Bodrum'da saldırıya uğradı

Nejat İşler kaç yaşında aslen nereli Bodrum'da saldırıya uğradı

Kanserler mücadelesi sonrası Bodrum'a yerleşen Nejat İşler, ortağı olduğu mekanda saldırıya uğradı, ardından herkes Nejat İşler kimdir aramaya başladı. 28 Şubat 1972 doğumlu olna Nejat İşler'in biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 12:02 - Güncelleme: 19-07-2018 12:02

Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında, İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya gözlerini açtı. Feshane işçilerinden birinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa sürede popüler olan İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa’dan t-shirt alıp Teşvikiye’de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki yıl sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığını düşünerek vazgeçti.

Nejat İşler saldırıya uğradı dişi kırıldı bayılıp kaldı daha sonra...Nejat İşler saldırıya uğradı dişi kırıldı bayılıp kaldı daha sonra...Nejat İşler saldırıya uğradı dişi kırıldı bayılıp kaldı daha sonra...Nejat İşler saldırıya uğradı dişi kırıldı bayılıp kaldı daha sonra...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim’de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) bir gün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton’un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir’de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul’a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikayeler yazmaya başladı."Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur’dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası’nda rol aldı. Mustafa Hakkında Herşey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden", 2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde oynadı.

Sonraki yıllarda, Bıçak Sırtı, Yaşamın Kıyısında, Kapalı Çarşı, Keşanlı Ali Destanı, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Kış Uykusu, İkimizin Yerine gibi 17 film veya dizide daha rol aldı. Son olarak 2016 yılında İstanbul Kırmızısı filminde Deniz Soysal karakterini canlandırmıştır.

 

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Nejat İşler
NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler'i Türk halkı oynadığı dizilerle tanıdı. İstanbul Eyüp de doğan Nejat İşler, işçi bir babanın oğlu. Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitiren Nejat İşler, ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden ka&c

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