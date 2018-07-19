Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış.

Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim" dedi. H.E.E., iki tarafın da şikayetçi olmadığını belirtti. (Foto: ARŞİV)

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Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in Bodrum’da karıştığı olaylı gece ile yeni bilgiler ortaya çıktı. İşler’in kavga ettiği kişinin, İstanbul’daki bir eğlence mekanının işletmecisi 34 yaşındaki H.E.E. olduğu öğrenildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı H.E.E., balayı tatili için Bodrum’a geldiğini, sonrasında kentten ayrılıp tatiline Antalya’da devam ettiğini söyledi. H.E.E., o gece yaşananları şöyle anlattı: (Foto: ARŞİV)

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Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

"Yeni evlenmiştim, eşimle birlikte balayına çıkmıştık. Balayımızın henüz ikinci gecesiydi. Gümüşlük sahilindeki bir restoran bara gittik. Yemek yedik. İçki içtik. Ardından ben bir içki almak için bara yöneldim. Ortam loş ışıklıydı. Nejat’ın olduğunu bile görmedim. Kendisini daha önceden Gümüşlük’te birkaç kez görmüştüm. İçkiye uzanınca kazayla çarpmış oldum. Özür diledim. Ardından bana ’Buradan içki alamazsın, sen ne biçim adamsın’ dedi. Ben de Nejat İşler olduğunu fark edince, ’Abi zaten balayımızdayız mutlu günümüzdeyiz özür dilerim, tatsızlık olmasın’ dedim. Nejat İşler de alkollüydü, işi büyüttü. Ayağa kalktı, üstüme yürüdü. Bana ’Çık git buradan’ diyerek, eşimin yanında küfür etti, rencide etti. Ardından garsonlar kolumuza girerek bizi barın dışına attı. Şaşırdık kaldık. Bir suç işlememiştik. Tekrar içeri girip eğlencemize kaldığı yerden devam etmek istedik.(Foto: ARŞİV)

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Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

Bu arada Nejat İşler tekrar bana küfür ve hakaret etti. Ben de eşimin yanında beni rencide ettiği için yalan söylemiyorum 2- 3 kez vurdum. Ondan sonra ortalık iyice karıştı. 2’si beyzbol sopalı bir grup adam geldi. Beni iyice dövdüler. Ardından jandarma geldi. Bizi karakola, ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürerek darp raporu aldırdı. Olay sonrası o da şikayetçi olmadı ben de şikayetçi olmadım ama darp raporlarımız duruyor. Şikayetçi olmaya da gerek görmedik. Çünkü alkol ve eğlencenin olduğu yerde bunlar olabiliyor. Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Ben de Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim.

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