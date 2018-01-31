Negihan ifşa mektubu: Babam taciz etti kardeşim eşimle yattı

Negihan ifşa mektubu: Babam taciz etti kardeşim eşimle yattı

ANTALYA'da şalıyla kendisini asarak yaşamına son veren Negihan G.nin (30) ölümünün altından dram çıktı. Negihan G. ölmeden önce 3 sayfalık "Yine ihanet, yine entrika' başlıklı bir mektup yazdı. Negihan G.'nin mektubunda anlattıkları ise yaşadığı dramı ortaya çıkardı. Negihan mektupta, babasının kendisini taciz ettiğini, kocasının kendisini kız kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını iddia etti. Kepez'de oturan Negihan G.'den 3 gün haber alınamaması üzerine 22 Ocak günü evine giden polis kadını kapının arkasında asılı bulmuştu.

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Negihan ifşa mektubu: Babam taciz etti kardeşim eşimle yattı

3 SAYFALIK MEKTUP VE VASİYET BIRAKTI: Polis, evde yaptığı araştırmada, Negihan G.'nin intihar öncesi yazdığı 3 sayfalık mektup buldu. 'Yine ihanet, yine entrika' sözleriyle başlayan mektubunda Negihan G., küçük yaşta babasının tacizine uğradığını, iki çocuk sahibi olduğu kocasının kendisini kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını yazdı. Negihan G., mektubun sonunda ise 'vasiyet' başlığı altında her şeyin satılıp, paranın iki kızı üzerine yatırılmasını istedi.

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Negihan ifşa mektubu: Babam taciz etti kardeşim eşimle yattı

İŞTE O MEKTUP: Negihan G.'ün bıraktığı mektupta şu ifadeler yer aldı: "Yine ihanet yine entrika. Ey hayat daha neleri yaşatacaksın, nereden vuracaksın ki? Önce baba tacizi, sonra kız kardeşlerimin eşimle birlikte oluşu, arkadaşlarımın eşimle birlikte olması. Şimdi son olarak kuzenim R. İhanetle dolu bir hayat. Nereden tutunsam? Düşüyorum, tutunacak dalım kalmadı. İki kızıma ne verebilirim ki? Anne miyim ben? Çok sorular var, yanıtları yok. Ben hep düştüğümde kendim ayağa kalkmayı bildim. Yaşadığım acılar beni hep bir tık daha büyüttü. Şu an içimdeki sızıyı anlatabilecek bir cümle yok ki. Her şeyi aşmıştım ben olmadı."

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Negihan ifşa mektubu: Babam taciz etti kardeşim eşimle yattı

'ARTIK GİDİYORUM': Kuzeni R.'nin, erkek arkadaşıyla kendisini aldatmasının hayatını bitirdiğini belirten Negihan G., mektubun devamında şunları yazdı: "R. ve A., benim bir damlacık mutluluğumdu. Çok mu gördün ki, sen benim canım, ciğerimdin. Dert ortağım, sırdaşım, beni anlayan ailemdin. Candan ötemdin. Yaptığın oldu mu? Benim ailem yoktu, hep eksiktim. Senin her şeyin vardı. Annen, baban, kardeşlerin, çocuğun, kocan varken, bendeki bir damla mutluluk muydu zoruna giden? Benim bir damla mutluluğum seni mutlu edebildi mi? Bu nasıl bir ihanet. Nasıl konuşabildin ki benimle? Beni seni yok ettin."

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