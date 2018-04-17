Nefret sembolüydü yerinden söküldü

New York kent yönetimi, 19. yüzyılda Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney yapan jinekolog Dr. Sims'in New York'ta Central Park'ta bulunan heykelini buradan kaldırdı.

Nefret sembolüydü yerinden söküldü

New York kent yönetimi, 19. yüzyılda Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney yapan jinekolog Dr. Sims'in New York'ta Central Park'ta bulunan heykelini buradan kaldırdı. Amerikan tarihinin utanç belgelerinden birisi olan heykelin, şehirdeki "nefret sembollerinin" kaldırılması konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurulan danışma heyetinin önerisi üzerine kaldırıldığı belirtildi.

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Nefret sembolüydü yerinden söküldü

ABD'de New York kent yönetimi, 19. yüzyılda Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney amaçlı ameliyatlar yapan doktorun Central Park'taki heykelini kaldırdı. Kent Tasarımı Komisyonu, dün yaptığı oylamada, jinekolog Doktor J. Marion Sims'in Central Park'ta bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verdi. Komisyonun, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun şehirdeki "nefret sembollerinin" kaldırılması konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurduğu danışma heyetinin önerisi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

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Nefret sembolüydü yerinden söküldü

Central Park'ın kuzeydoğu köşesinde, 103. Cadde girişinde bulunan bronz heykel bugün granit kaidesinden çıkarıldı. Heykelin, Sims'im mezarının bulunduğu Brooklyn'deki Green-Wood Mezarlığı'na konulacağı belirtildi. Heykel yeni yerinde Sims'in köleler üzerinde iradeleri dışında deneyler yaptığına dair bilgilendirici bir levhayla birlikte sergilenecek.

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Nefret sembolüydü yerinden söküldü

"Modern jinekolojinin babası" olarak anılan Dr. Sims'in 1840'ların ortasında geliştirdiği bir tedavi kapsamında Alabama eyaletinde bir plantasyonda çalışan 11 Afro-Amerikan köle kadın üzerinde deneyler yaptığı ve 1850'lerde New York'a taşındıktan sonra tedaviye dair tuttuğu notlarda kadınların kimliğini gizlediği ortaya çıkmıştı.

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