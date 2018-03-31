Nefes Kredisinde yeni dönem! 7.5 milyar liraya çıkarılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz. İşletmelerimiz pazartesi gününden itibaren Nefes kredi başvurularını yapıp kredilerini alabilirler" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar. Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı.
Aylık 0,99 faiz. Bu bir başlangıç. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız diyor ki, "Biz öncülük ediyoruz" diyorlar.
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