Nefes Kredisinde yeni dönem! 7.5 milyar liraya çıkarılıyor

İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerin üzerinde. Yatırımların yarısından fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ne yapsak azdır. Fazlasıyla hak ediyorlar. Nefes Kredisi için milyar TL'lik bir hacim planlandı.