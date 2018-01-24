Nefes kesen görüntüler: Teröristleri tek tek öldürdüler!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin YPG ve DAEŞ terör gruplarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ederken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Afrin operasyonuna ait olduğu belirtilen çatışma görüntülerinde teröristlerin tek tek vurulduğu anlar görülüyor. Görüntülerde askerlerin her atış sonrası verdiği tepkiler ise oldukça dikkat çekti.

Afrin operasyonu 4. gününe girerken, bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine komşu olan Şeyh El Hadid bölgesinde kaydedildiği öğrenilen görüntüler çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde ormanlık alanda sıkıştırılan teröristlerin son teknolojik imkânlarla donatılmış silahlarla etkisiz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. (Milliyet)