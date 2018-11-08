Nedim Şener 'muhalif tavrı yumuşadı' eleştirisine yanıt verdi

Buket Aydın, Nedim Şener'e yönelik eleştirilerle ilgili soru sordu, "Cezaevinden çıktıktan sonra muhalif tavrınız yumuşadı mı?" dedi. Şener ise kendini hiçbir zaman muhalif olarak tanımlamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ YOK: "Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım. Ben siyasi bir figür değilim. Böyle gazetecilik de vardır ama benim yapmak istediğim gazetecilik olgusal gazetecilik. Ben gerçek kimin işine yarar diye bakmayan bir insanım. Gerçek AK Parti'li de olsun CHP'li de olsun HDP'li de olsun hiç fark etmez. O gerçek kendini savunacak konumda güçlü olacak ve insanlar sadece o gerçeği görecekler. Benim derdim soruşturmacı gazetecilik, insanların reddedemeyeceği gerçekleri ortaya koymak. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin toplantısına katılmadım, hiçbir siyasi örgütün içinde bulunmadım. Legal illegal hiçbir grubun içinde olmadım. Beni tanıyanlar bir siyasi figür olmadığımı sadece salt bir gazeteci onun da altında sadece muhabir olduğumu bilirler. Böyle bir tavır değişikliği bende yok.