Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Kurtlar Vadisi gibi uzun soluklu bir dizinin ardından sessizliğe gömülen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz'dan bomba gibi yeni bir dizi geliyor. Usta oyuncu kadrosu ile kamera karşısına geçecek olan Necati Şaşmaz çekimlere başladı.
Pana Film imzalı 'Nöbet' adlı dizinin çekimleri Antalya'da başladı. Dizi şubat ayı içinde . Show TV'de yayına girecek.
OYUNCU KRİZİ ÇIKMIŞTI: Nöbet dizisi başlamadan krizler çıkmaya başlamış ve Antalya Elmalı’da çekimlere başlamak için gün sayan dizinin yönetmeni Selahattin Sancaklı ve erkek başrol oyuncusu Cahit Kayalı diziden ayrılmıştı.
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