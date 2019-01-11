Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Kurtlar Vadisi gibi uzun soluklu bir dizinin ardından sessizliğe gömülen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz'dan bomba gibi yeni bir dizi geliyor. Usta oyuncu kadrosu ile kamera karşısına geçecek olan Necati Şaşmaz çekimlere başladı.

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