Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Büyük hayran kitlesine sahip Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet ne zaman yayına girecek sorusunun net yanıtı yapımcıdan geldi. Show TV'de başlayacak olan Nöbet dizisinin çekimleri başladı.

Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Kurtlar Vadisi gibi uzun soluklu bir dizinin ardından sessizliğe gömülen ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz'dan bomba gibi yeni bir dizi geliyor. Usta oyuncu kadrosu ile kamera karşısına geçecek olan Necati Şaşmaz çekimlere başladı.

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Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Pana Film imzalı 'Nöbet' adlı dizinin çekimleri Antalya'da başladı. Dizi şubat ayı içinde . Show TV'de yayına girecek.

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Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği,
dizi Show TV'nin yeni bombası olacak. Dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz'ın yanı sıra Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler önemli isimler paylaşıyor.

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Necati Şaşmaz'ın dizisi tam başladı derken... Yapımcı resmen duyurdu!

OYUNCU KRİZİ ÇIKMIŞTI: Nöbet dizisi başlamadan krizler çıkmaya başlamış ve Antalya Elmalı’da çekimlere başlamak için gün sayan dizinin yönetmeni Selahattin Sancaklı ve erkek başrol oyuncusu Cahit Kayalı diziden ayrılmıştı.

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