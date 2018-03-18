Ne yaptın Nursel Ergin yasak iş iddialarından sonra şimdi de...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programıyla hayatlarımıza giren Nursel Ergin, kariyerini daha sonra yine televizyon ekranlarında devam ettirmişti. Yemek programı sunan Nursel Ergin, daha sonra işinden olmuştu. Ancak daha çok özel hayatı ile gündeme gelmişti...
Sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz Kasım ayında Murat Akyer ile nikah masasına oturmuştu. İddialara göre Murat Akyer’in eski eşinden boşanma sebebi de Nursel Ergin ile olan birlikteliği oldu.
Geçtğimiz Kasım ayında dünyaevine giren sunucu Nursel Ergin ve iş adamı Murat Akyer cephesinde sular durulmuyor.
Akyer'in evliyken birlikte olduğu iddiasıyla gündeme gelen Nursel Ergin bu sefer de kızıyla sorun yaşadı.
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