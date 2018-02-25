Ne yaptıklarına kimse anlam veremedi görünce şaşıp kalacaksınız

Çocuk olmak güzel şey. Duygular saf ve dürüst ve aynı zamanda her yere sığabiliyorsunuz. bazılarının ise gerçekten büyüdüğünü anlaması gerek. Çocukluklarına dönmek isterken başlarını belaya soktular. İşte çocuk parklarındaki oyuncaklarda sıkışan ve kurtarılmayı bekleyen o insanlar.



