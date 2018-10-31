Nazar Nur Kaya'nın ablası Kanal D'de isyan etti bakın son sözleri neymiş

2014 yılında katıldığı 'O Ses Çocuklar' yarışmasındaki performansıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılınca yoğun bakıma alınmıştı. 15 yaşındaki Nazar, önceki gün hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya giden abla Hatice Kaya da bugün Kanal D'deki '2. Sayfa' programında kardeşinin son sözlerini anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan abla Kaya, şunları söyledi:
"Nazar'ı halsizlik ve kusma şikayetiyle hastaneye götürdüm. Doktorlar teşhis koyabilmek için 15 gün serviste kalması gerektiğini söylediler. Kardeşime bu tedavi sürecinde ne oldu bilmiyorum."
NAZAR'IN SON SÖZLERİ: Yoğun bakımdayken boynuna takılan kateterin Nazar'ın uyumasına sebep olduğunu söyleyen abla Hatice Kaya, kız kardeşinin en son 'Alamayacaksınız, beni bırakmayacaklar' dediğini de dile getirdi. Abla Kaya sözlerine şöyle devam etti;
"İlk gittiğimiz tahlillerinde de belli bütün organları tertemizdi. Nasıl oldu 6 günden bütün organları mahvoldu anlamadık. Bu tedavinin bir açıklaması olmalı. Ben kardeşimi sadece böbrek rahatsızlığıyla hastaneye götürdüm."
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