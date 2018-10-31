Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Nazar Nur Kaya, Kasımpaşa Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 16 yaşındaki Kaya’nın cenazesine Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise de katıldı. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya için Beyoğlu’nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya’nın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise’nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı.

Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı diledi. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü. Bir süre anne Kaya ile sohbet eden Acun Ilıcalı daha sonra vatandaşlarla birlikte saf tuttu.