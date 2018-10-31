Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Katıldığı ses yarışması programıyla tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Bu sırada Nazar Nur'un annesi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren anneyi bir süre Acun Ilıcalı teselli etti.

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Nazar Nur Kaya, Kasımpaşa Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 16 yaşındaki Kaya’nın cenazesine Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise de katıldı. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü.

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Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya için Beyoğlu’nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya’nın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise’nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı.

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Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze töreni sırasında Nazar Nur Kaya’nın annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları tarafından sakinleştirilen annenin gözyaşları görenleri duygulandırdı.

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Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı diledi. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü. Bir süre anne Kaya ile sohbet eden Acun Ilıcalı daha sonra vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

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