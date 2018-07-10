Nazan Öncel: Tek bir şey istiyorum şu hayattan

Nazan Öncel, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile çocuk istismarına yönelik açıklamalarda bulundu.

62 yaşındaki şarkıcı, aileleri daha dikkatli olmaya davet ederek şunları söyledi: ''Anneler çocuklarını sokaklara bıraktıkları zaman çok dikkatli olmaları gerekiyor. Gerektiği yerde onları korkutmadan tehlikeyi anlatmamız, öğretmemiz lazım. Gerektiği zaman bağırmalarını da öğretmemiz lazım. Bunlar bizim vazifemiz. Önce kendimiz öğreneceğiz sonra onlara öğreneceğiz ki koruyabilelim. Bunlar bizim anne, baba, birey olarak sorumluluğumuz. Çare mi? Değil ama tedbir için şart. Artık tek bir şey istiyorum şu hayattan; çocuklar ölmesin.''