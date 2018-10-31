NATO'nun sembol yüzü seçilen Norveçli Teğmen sosyal medyayı salladı!

Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun sembol yüzü yezilen Norveçli Teğmen Lasse Lokken Matberg, viking atalarını andıran karizmatik duruşu ve fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

Norveç Kraliyet Donanması'nda Teğmen olan ve aynı zamanda modellikte yapan 32 yaşındaki Lasse Lokken Matberg NATO'nun sembol yüzü seçildi. NATO'nun en büyük askeri tatbikatının tanıtım videosunda yer alan genç teğmen bir anda sosyal medyada viral oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 23

İskandivya topraklarını sahibi viking atalarını anımsatan karizmatik duruşu, uzun altın sarısı saçları, ve heybetli fiziği ile dikkat çeken Matberg, bir anda internetin ilgi odağı oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 23

Bu tanıtım videosunun ardından Matberg'in Instagram takipçi sayısı akılalmaz bir şekilde artış göstererek birkaç gün içinde 600 bine ulaştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 23