NATO'nun sembol yüzü seçilen Norveçli Teğmen sosyal medyayı salladı!

Norveç Kraliyet Donanması'nda Teğmen olan ve aynı zamanda modellikte yapan 32 yaşındaki Lasse Lokken Matberg NATO'nun sembol yüzü seçildi. NATO'nun en büyük askeri tatbikatının tanıtım videosunda yer alan genç teğmen bir anda sosyal medyada viral oldu.
İskandivya topraklarını sahibi viking atalarını anımsatan karizmatik duruşu, uzun altın sarısı saçları, ve heybetli fiziği ile dikkat çeken Matberg, bir anda internetin ilgi odağı oldu.
Bu tanıtım videosunun ardından Matberg'in Instagram takipçi sayısı akılalmaz bir şekilde artış göstererek birkaç gün içinde 600 bine ulaştı.
2006 yılına kadar aşçılık yapan yakışıklı teğmen daha sonra Norveç Kraliyet Donanmasına kaydoldu. Matberg orduda spor subayı olarak görev yapıyor.
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