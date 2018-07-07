NATO endişeli: Trump'la Putin anlaşma yapabilir

Almanya'daki koalisyon hükümetinin Transatlantik işbirliği koordinatörü Peter Bayer, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta, NATO'nun 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesinde bir dizi anlaşma yapılmasından endişeli olduğunu söyledi.
Bayer, NATO'nun endişesinin İttifak ülkelerinin Putin-Trump zirvesinin planlama ve gündem hazırlama sürecine dahil edilmemesinden kaynaklandığını ifade etti.
Bayer'e göre benzer durum, 12 Haziran'da Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan görüşme öncesinde de yaşandı.
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