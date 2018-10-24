NASA paylaştı: Dünyayı şaşırtan görüntü!

Kutup bölgesini gözlemlemek ve Dünya'nın küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı.

NASA uzmanlarına göre tablo görünümlü bu buz parçası, buzdağından yeni yeni kopmuş ve şekil itibariyle dikdörtgeni andırması ilginç bir tesadüf.

Bu şekilde kasten kesilmiş gibi görünüyor, ancak bu dev buzdağı sadece doğanın muhteşemliğini ve güzelliğini muhteşem bir şekilde gösteriyor.