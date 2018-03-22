Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!

ÖDÜL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI: Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümü ödül oyununda ortalık karıştı. Topu paylaşamayan iki isim Nagihan ve Sahra birbirlerine girdi. Nagihan ve Sahra oyun alanında tehlikeli bir gerginlik yaşadı. Yarışmanın başında All Star takımında yarışan Nagihan, ilerleyen zamanlarda Gönüllüler takımına geçmiş ve o günden beri kadınlar arasında tartışmalar eksik olmamıştı. Şimdi bu tartışmaların arasına Nagihan ve Sahra'da dahil oldu.