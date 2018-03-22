Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!

Survivor'da büyük gerilim... Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasında kavga çıktı. Adem ve Turabi kavgasından sonra şok bir gerginlik de Nagihan ve Sahra arasında yaşandı. Peki, Nagihan ve Sahra neden kavga etti?
NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA GERGİNLİK: Survivor'ın 29. bölümünde Nagihan ve Sahra arasında büyük bir gerginlik yaşadı. Survivor'da ödül oyunu sırasında hentbol oynayan Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıktı. Nagihan'ın "Bana vurma" sözleri sonrası Sahra, Nagihan'ın üzerine yürüdü ve ona doğru topu fırlattı. İki isim arasında fiziksel temaslar yaşandı.
ÖDÜL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI: Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümü ödül oyununda ortalık karıştı. Topu paylaşamayan iki isim Nagihan ve Sahra birbirlerine girdi. Nagihan ve Sahra oyun alanında tehlikeli bir gerginlik yaşadı. Yarışmanın başında All Star takımında yarışan Nagihan, ilerleyen zamanlarda Gönüllüler takımına geçmiş ve o günden beri kadınlar arasında tartışmalar eksik olmamıştı. Şimdi bu tartışmaların arasına Nagihan ve Sahra'da dahil oldu.
Gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir? 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasında 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER