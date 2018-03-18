Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın!

Muz doğanın bize sunduğu mucize meyvelerden biridir. İçerdiği zengin mineraller, vitaminler ve elementler sayesinde sağlığımıza büyük katkıları bulunan muzun kabuğu ve üzerindeki kılçıkları da son derece önemlidir.

Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın!

Muz doğanın bize sunduğu mucize meyvelerden biridir. İçerdiği zengin mineraller, vitaminler ve elementler sayesinde sağlığımıza büyük katkıları bulunan muzun kabuğu ve üzerindeki kılçıkları da son derece önemlidir. Muz üzerinde bulunan ve genelde kabukla birlikte soyulup ayıklanan ve atılan kılçıklar, aslında muz yiyebiliyor olmamızın en büyük sebebi. Muz, potasyum açısından zengin, çok sevilen ve çok tüketilen atıştırmalıklardan biri. Ancak kabuk kısmında bulunan ve soyduğunuzda ortaya çıkan tel tel şeklindeki kılçıklar zaman zaman muz yemeyi engelleyebiliyor.

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Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın!

Ancak bu kılçıklar sizi engellemesin. Hemen hemen her meyvede bulunan bu soymuk dokular, bütün meyvelerde aynı görevi görür ve faydalıdır.Bu yüzden uzmanlar neredeyse meyvenin kendisi kadar besin değeri olan bu kılçıkların soymadan tüketilmesini öneriyor.

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Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın!

Günde ortalama bir muz tüketimi, ilerde yakalanma ihtimali olan birçok ciddi hastalıktan bizi korur. Yapılan birçok araştırma muzun kan basıncını dengelediğini ortaya koymuştur. Potasyum açısından zengin olan muz böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olabilir. Kalsiyum tüketimini azaltarak ayrıca kırılgan kemik yapısının oluşmasına izin vermez. Günde tüketeceğiniz bir muz ile vücudunuzu daha güçlü enerji dolu hale getirebilirsiniz. Sindirime yardımcı olur. Muz aynı şekilde kabızlık sorunları için de sağlıklı bir seçimdir.

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Muzun üzerindeki kılçıkları atmayın!

Ülsere iyi gelir. Düzenli muz tüketimi ülsere karşı bünyeyi korur, özellikle hidroklorid aside karşı midede kalın bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur Muzun içerdiği zengin miktardaki B6 vitamini kan için çok faydalıdır. Bunun yanı sıra, muzun içerdiği B6 vitamini çok daha güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığını korur. Muz derilerde meydana gelen sedef ve akne gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kanserle mücadele eder. Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre tam olgunlaşmamış muzun kanser hücrelerine karşı etkili olduğu ortaya konulmuştur. İçerdiği birçok değerli madde yardımıyla stresi azaltacak serotonin seviyesini düzenler.

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