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Müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan 66 yaşındaki ünlü müzisyen Galip Kayıhan, Yeşilköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Sanat camiası ölüm haberi üzerine yasa boğuldu.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 15:40 - Güncelleme: 01-05-2018 15:40

Felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, sanat dünyasından bir vefat haberi daha verdi. Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan 66 yaşındaydı.

Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen Galip Kayıhan'ın vefat haberini şarkıcı Onur Akay şu sözlerle duyurdu: “Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı Yeşilköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar. Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir”

BİRÇOK SANATÇIYI MEŞHUR ETMİŞTİ
Galip Kayıhan, Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhur olmalarına katkıda bulunmuştu.

GALİP KAYIHAN KİMDİR?
1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik Okulu’nu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem Karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. Ebru Gündeş, Burcu Güneş, Ciguli, Ziynet Sali gibi ünlü isimlerle de çalıştı.

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