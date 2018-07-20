Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur sonuç korkunç!

Bir süredir Youtube üzerinden, kullanıcılar arasında devam eden bir atışma olan muz ve gazoz, aslında büyük bir tehlike saçıyor. Muz ve gazozu birlikte tüketen Youtuber'lar, tüm yediklerini çıkarıyor. Peki neler oluyor da, muz ve gazoz, mideyi böyle mahvediyor? Yapyap isimli Youtube kanalı, neler olup bittiğini bir poşet içerisinde deneyerek gösterdi. İşte muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur sorusunun yanıtı.