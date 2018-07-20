Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur sonuç korkunç!

Bir süredir Youtube üzerinden, kullanıcılar arasında devam eden bir atışma olan muz ve gazoz, aslında büyük bir tehlike saçıyor. Muz ve gazozu birlikte tüketen Youtuber'lar, tüm yediklerini çıkarıyor. Peki neler oluyor da, muz ve gazoz, mideyi böyle mahvediyor? Yapyap isimli Youtube kanalı, neler olup bittiğini bir poşet içerisinde deneyerek gösterdi. İşte muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur sorusunun yanıtı.
Birazdan görecekleriniz sizi hayrete düşürecek. Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanmamak hayli güç. Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.
Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor. Sonrasında olanlar ise hayli inanılmaz. Muz ve gazoz mide de devasa bir köpüğe dönüştükçe dönüşüyor. Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.
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