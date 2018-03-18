Mutluluk ve enerji veren besinler düzenli 3 kaşık kinoa...

Yoğun iş temposu, hızlı şehir yaşamı, trafik, gürültü ve daha pek çok stres kaynağı gün içinde enerjinizi düşürüp sizi mutsuz edebilir. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, besinlerin mutluluk verici etkisi hakkında bilgi verdi.

Mutluluk ve enerji veren besinler düzenli 3 kaşık kinoa...

Yoğun iş temposu, hızlı şehir yaşamı, trafik, gürültü ve daha pek çok stres kaynağı gün içinde enerjinizi düşürüp sizi mutsuz edebilir. Ancak bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve size mutluluk verecek besinlerden oluşan doğru bir beslenme programı keyfinizi yerine getirebilir. “20 Mart Dünya Mutluluk Günü” öncesinde Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, besinlerin mutluluk verici etkisi hakkında bilgi verdi.

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Mutluluk ve enerji veren besinler düzenli 3 kaşık kinoa...

Sağlıklı beslenmenin özellikle de bazı besinlerin mutlulukla yakından ilgisi bulunmaktadır. Bazı insanlar yaşamak için yediğini bazılarıysa yemek için yaşadığını ifade etmektedir. Kişinin yemek yediği zaman mutlu hissetmesi ya da sevdiği bir besini yediğinde mutlu olması bir tesadüf değildir. Bu besinler daha görüldüğü anda kişinin vücudunda birtakım kimyasal değişimler olmasını sağlar, fiziksel olarak bedeni ve beyni uyararak bireyi mutlu eder. Bunu da vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin ve dopaminin salgılanmasını sağlayarak yapmaktadır. Hemen herkesin yediğinde mutlu olduğunu ifade ettiği çikolata da bunlardan biridir.

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Mutluluk ve enerji veren besinler düzenli 3 kaşık kinoa...

KİNOA: Son dönemlerde adını sıkça duyuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir. Akşam yemeklerinde salata ya da sebze yemekleri içerisinde tüketilen 3 yemek kaşığı kinoa günün stresinin atılmasına ve yemekten keyif almaya yardımcı olmaktadır. Kinoa beyaz, kırmızı, siyah renkteki seçenekleriyle kısır, salata, köfte, tahıllı kurabiye ve hafif tatlıların içinde değerlendirilebilir.

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Mutluluk ve enerji veren besinler düzenli 3 kaşık kinoa...

AMARANTH: Halk arasında “horozibiği” tohumu olarak da bilinen amaranth, protein değeri yüksek olması nedeni ile beslenme programlarında yer almaya başlayan bir besindir. Kinoa gibi triptofan içeriği yüksektir. İçerdiği protein sayesinde emilimi de arttığından mutluluk veren besinler arasındadır. Akşam yemeklerinde 3 yemek kaşığı amaranth tüketilebilir.

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