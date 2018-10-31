Mutlaka izlemeniz gereken 5 korku temalı dizi ve film!

Yılın en korkunç günü Cadılar Bayramı (Halloween) yaklaşıyor. Geceyi korku ve gerilim temalı dizi ve filmler eşliğinde evinde geçirmek isteyenler için Netfilix'in Cadılar Bayramı’na özel korku temalı film ve dizilerini sizler için derledik.

TEPEDEKİ EV (THE HAUNTİNG OF HİLL HOUSE). Bu aralar herkes bu diziyi konuşuyor. Henüz izlememiş olanlar için Cadılar Bayramı izleme önerilerinin başında Mike Flanagan imzalı yeni Netflix korku/gerilim dizisi Tepedeki Ev dizisi geliyor. 12 Ekim’de yayına giren 10 bölümlük yapım, Shirley Jackson’ın romanından uyarlandı. Bir trajedi nedeniyle yıllar sonra eski evlerine dönmek zorunda kalan Crain ailesinin fertleri bir taraftan öfke, suçluluk ve keder, diğer taraftan evin ve hayatlarının her yerini saran hayaletlerle yüzleşmek zorunda. Dikkatli izleyiciler hemen her bölümde anlık görünen gizli hayaletleri bulma oyununa kendini kaptırabilir. Twitter

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CHİLLİNG ADVENTURES OF SABRİNA: Yine tüyleri diken diken etme potansiyeli yüksek bir diğer dizi. Baştan söyleyelim, bu yarı cadı yarı insan Sabrina’nın 90’lardaki sevimli adaşıyla alakası yok. Evet büyü var, evet kedi Salem var, evet Hilda ve Zelda halalar var, ama bol bol korku ve karanlık işler de var! Twitter

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HAUNTED: Daha “gerçekçi” bir şeyler izlemek isteyenlere önerimiz 23 Ekim’de Netflix’te yayına giren Haunted. Gerçek insanlar, geçmişte başlarından geçen korkunç öyküleri arkadaşları ve aileleriyle paylaşıyor ve bu hikayeler canlandırmalarla ekrana geliyor. Altı gerçek hikaye ilk defa anlatılıyor. Tüyler ürpertici! Twitter

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