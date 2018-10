Mutlaka izlemeniz gereken 5 korku temalı dizi ve film!

TEPEDEKİ EV (THE HAUNTİNG OF HİLL HOUSE). Bu aralar herkes bu diziyi konuşuyor. Henüz izlememiş olanlar için Cadılar Bayramı izleme önerilerinin başında Mike Flanagan imzalı yeni Netflix korku/gerilim dizisi Tepedeki Ev dizisi geliyor. 12 Ekim’de yayına giren 10 bölümlük yapım, Shirley Jackson’ın romanından uyarlandı. Bir trajedi nedeniyle yıllar sonra eski evlerine dönmek zorunda kalan Crain ailesinin fertleri bir taraftan öfke, suçluluk ve keder, diğer taraftan evin ve hayatlarının her yerini saran hayaletlerle yüzleşmek zorunda. Dikkatli izleyiciler hemen her bölümde anlık görünen gizli hayaletleri bulma oyununa kendini kaptırabilir.