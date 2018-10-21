Mutfakta yıllardır yanlış yaptığımız 15 şey

Mutfakta kullandığımız elektrikli aletler, kaplar vb. hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ancak bu alet edevatın bazılarını yanlış kullanıyor ya da maksimum verimi alacak şekilde kullanmıyoruz. İşte birkaç örnek…

Saklama kabı

Özellikle ağzı kilitli saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.