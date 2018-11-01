Müşterisini kesip diğer müşterilere yedirdi! Kanınız donacak...

AĞIRLIKLI olarak veganlara hizmet veren bir restaurantta mekanın sahibiyle tartışan yaşlı adamın sonu kan dondurdu. Dünya'nın turizm cenneti Tayland'da, sebze ağırlıklı yemekleriyle bilinen restoranda, mekanın sahibiyle tartışan yaşlı adamın öldürülerek yemeklere kıyma olarak katıldığı ortaya çıktı. Restoran sahibinin imza attığı vahşeti restoranda yemek yiyen vejeteryan bir müşterinin yemekte kıyma olduğunu farkedip şikayetçi olması ortaya çıkardı...

Turizm cenneti Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kan donduran bir olay yaşandı... Sebze ağırlık yemekleriyle bilinen bir lokantada bazı müşterilerin yemeğin içinde et bularak resmi makamlarla iletişime geçmesi korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda lokanta sahibinin bir müşteriyle kavga ederek öldürdüğü ve daha sonra yaptığı yemeğin içine kıyma halinde ekleyerek hem ortadan kaldırmaya hem de para kazanmaya çalıştığı belirlendi.