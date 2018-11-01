Müşterisini kesip diğer müşterilere yedirdi! Kanınız donacak...

AĞIRLIKLI olarak veganlara hizmet veren bir restaurantta mekanın sahibiyle tartışan yaşlı adamın sonu kan dondurdu. Dünya'nın turizm cenneti Tayland'da, sebze ağırlıklı yemekleriyle bilinen restoranda, mekanın sahibiyle tartışan yaşlı adamın öldürülerek yemeklere kıyma olarak katıldığı ortaya çıktı. Restoran sahibinin imza attığı vahşeti restoranda yemek yiyen vejeteryan bir müşterinin yemekte kıyma olduğunu farkedip şikayetçi olması ortaya çıkardı...
Turizm cenneti Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kan donduran bir olay yaşandı... Sebze ağırlık yemekleriyle bilinen bir lokantada bazı müşterilerin yemeğin içinde et bularak resmi makamlarla iletişime geçmesi korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda lokanta sahibinin bir müşteriyle kavga ederek öldürdüğü ve daha sonra yaptığı yemeğin içine kıyma halinde ekleyerek hem ortadan kaldırmaya hem de para kazanmaya çalıştığı belirlendi.
VEJETARYEN MÜŞTERİ YEMEKTEKİ KIYMAYI FARKETTİ... Son dönemde Türkiye'den de çok sayıda turisti ağırlayan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta akıllara durgunluk veren bir olay tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen noodle'ın içinde kıyma olduğunu fark etti. Durumu yerel makamlara ileten ve şikayette bulunan müşteriler tepki gösterirken yetkililer bir soruşturma başlattı.
İSKELETİN KALANLARI LAĞIM ÇUKURUNDA BULUNDU... Soruşturma sırasında yemeklere katılan eti inceleyen uzmanlar, müşterilere servis edilen yemeğin ne tavuk ne de dana eti olduğunu duyurdu... Lokantada servis edilen yemek bir insana aitti! Soruşturmayı derinleştiren yetkililer lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda 61 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden buldu.
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