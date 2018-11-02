Mustafe Ceceli ile Selin İmer ABD'de aşk tazeledi...

Ünlü şarkıcı Mustafa Celeli ve eşi Selin İmer Beverly Hills’te tatilde… Ceceli ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşan Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin doğum gününü bir şiirle kutladı…

Mustafe Ceceli ile Selin İmer ABD'de aşk tazeledi...

Eşini aldattığı iddialarıyla uzun süre gündemde kalan ve ardından eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın mahrem görüntülerini çekip sızdırmakla suçlanan şarkıcı Mustafa Cecili, yeni eşi Selin İmer ile ABD'de ortaya çıktı. Ceceli ve eşi Selin İmer Beverly Hills'te tatilde... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmer, Ceceli'nin doğum gününü bir şiirle kutladı...

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Mustafe Ceceli ile Selin İmer ABD'de aşk tazeledi...

Ünlü şarkıcı Mustafa Celeli ve eşi Selin İmer Beverly Hills’te tatildeler… Şehirde bir restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin doğum gününü bir şiirle kutladı…

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Mustafe Ceceli ile Selin İmer ABD'de aşk tazeledi...

“Aşk birliktir… Aşk hiçliktir… Aşka düşen aşık bir hiçliğe erer ki, o hiçlik; hepliğin ta kendisidir!” sözleriyle eşinin doğum gününü kutlayan İmer’e kısa sürede yüzlerce mesaj ve binlerce beğeni geldi…

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Mustafe Ceceli ile Selin İmer ABD'de aşk tazeledi...

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in yasak aşkının ifşa olması sonrası Ceceli eşi Sinem Gedik'ten olaylı bir şekilde boşanmıştı...

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