'Mustafa Sarıgül, CHP'den istifasını bugün açıklayacak' iddiası

Habertürk TV'de yer alan habere göre, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

Sarıgül'ün olası bir istifanın ardından bağımsız ya da bir başka partiden aday olarak seçimlere girebileceği konuşuluyor.