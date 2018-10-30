Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

Eski eşi Emina Jahoviç ile olaylı bir şekilde ayrılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. Olay kadın Ceren Hindistan önceki günlerde katıldığı 2.sayfa programında Sandal ile aşk dedikoduları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ceren Hindistan yaptığı açıklamada “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan, arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum.