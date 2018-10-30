Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

Kanal D'de yayınlanan 2.sayfa programında konuşan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı iddia edilen Ceren Hindistan’ın ünlü şarkıcıdan kendisine gelen aşk mesajlarını kendilerine gösterdiğini açıkladı.

Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

Eski eşi Emina Jahoviç ile olaylı bir şekilde ayrılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. Olay kadın Ceren Hindistan önceki günlerde katıldığı 2.sayfa programında Sandal ile aşk dedikoduları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

Ceren Hindistan yaptığı açıklamada “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan, arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum.

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Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

Mustafa'ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” demişti.

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Mustafa Sandal'ın aşk mesajları ifşa oldu Ceren Hindistan'a neler yazmış neler

“NEDEN SEVGİLİ OLMUYORUZ?”: 11 yıllık eşi Emina Jahoviç ile yakın zamanda yollarını ayıran Mustafa Sandal ise Hindistan’ın bu açıklamalarının ardından aşk iddialarını reddetmişti.

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