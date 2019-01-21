Mustafa Sandal yeni sevgilisiyle ters köşe yaptı! 20 yaş küçük aşkı olay oldu

Son günlerde 6 farklı isimle adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Mustafa Sansal bu kez ters köşe yaptı ve aylardır sakladığı yeni sevgilisini takipçileri ile tanıştırdı. Peki Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, yaşı kaç?

Son günlerin en çok konuşulan ve boşandıktan sonra adı en çok aşk dedikodularına karışan ismi Mustafa Sandal bu kez bombayı patlattı ve aylardır herkesten sakladığı yeni sevgilisini instagramda takipçileri ile paylaştı. Twitter

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11 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi Emina Jahoviç'ten boşandıktan sonra 6 ay içinde 5 farklı isimler anılan Sandal kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile olan ilişkisini resmen duyurdu. Twitter

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Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştıyorum diyerek instagram'dan o anları canlı yayınlayan Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İkiliyi birbirine çok yakıştıran olduğu gibi aralarındaki yaş farkının sorun çıkaracağını düşünen takipçilerde oldu. Twitter

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