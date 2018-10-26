Mustafa Sandal Emina'ya misilleme yaptı gizemli aşkını paylaştı!

Sadettin Saran ile aşk yaşayan Emina Jahoviç'e eski eşi Mustafa Sandal'dan misilleme geldi. Sandal, Instagram hesabından yanak yanağa poz verdiği gizemli aşkının fotoğrafını paylaştı.

Emina Jahoviç ile Sadetttin Saran'ın aşk yaşadıkları iddiaları uzun bir süredir gündemde. İkili önce birlikte fotoğraf paylaştı. Ardından da birbirlerini sosyal medyadan takibe aldılar. Uzun bir süredir sessiz kalan Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya misilleme yaptı. Twitter

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Yaşanan son gelişmelerin ardından Mustafa Sandal'da hamlesini yaptı. Sandal, Instagram hesabından yüzünün çok küçük bir kısmı görünen bir kadınla birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaştı. Twitter

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Sandal'ın kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kadının Ceren Hindistan olduğu ileri sürüldü. Gizemli bir güzelle yanak yanağa olduğu kareyi paylaşan Sandal'ın bu hamlesi sosyal medyada "Musti'den eski eşe nispet" şeklinde yorumlandı. Twitter

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