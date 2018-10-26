Mustafa Sandal Emina'ya misilleme yaptı gizemli aşkını paylaştı!

Emina Jahoviç ile Sadetttin Saran'ın aşk yaşadıkları iddiaları uzun bir süredir gündemde. İkili önce birlikte fotoğraf paylaştı. Ardından da birbirlerini sosyal medyadan takibe aldılar. Uzun bir süredir sessiz kalan Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya misilleme yaptı.
Yaşanan son gelişmelerin ardından Mustafa Sandal'da hamlesini yaptı. Sandal, Instagram hesabından yüzünün çok küçük bir kısmı görünen bir kadınla birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaştı.
Sandal'ın kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kadının Ceren Hindistan olduğu ileri sürüldü. Gizemli bir güzelle yanak yanağa olduğu kareyi paylaşan Sandal'ın bu hamlesi sosyal medyada "Musti'den eski eşe nispet" şeklinde yorumlandı.
19 YAŞ FARK VAR: Herkes, Sandal'ın yanındaki kadının kim olduğunu merak ederken gizemli güzelin oyuncu 29 yaşındaki Ceren Hindistan olduğu öne sürüldü. Önceki akşam Tarabya'da görüntülenen Musti, gazetecilerin kendisine "Ceren Hanım'la aşk yaşadığınız iddia ediliyor. Dedikodular doğru mu?" sorusuna gülümseyerek "İyi geceler" demekle yetindi.
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